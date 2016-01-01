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الحكومة تدرس إقرار زيادة طال انتظارها في أجور الموظفين والمستخدمين

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الحكومة تدرس إقرار زيادة طال انتظارها في أجور الموظفين والمستخدمين

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

قالت مصادر برلمانية أن هناك أنباء تتحدث عن استعداد الحكومة لإقرار زيادة طال انتظارها في أجور جميع الموظفين ومستخدمي القطاع الخاص وذلك استجابة لأوامر عليا صادرة في هذا الشأن.

وحسب ذات المصدر، فإن وزارة المالية بصدد إجراء تقييم للعملية بغية الوقوف على كلفتها الحقيقية وكذا الإيجابيات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تحققها في أفق تحديد قيمة الزيادة إن صح الخبر طبعا، كما ينتظر الحصول على موافقة الباطرونا أيضا لتمرير القرار.

هذا ورفضت مصادر حكومية التعليق على الخبر ليبقى الموضوع مفتوحا على كل الاحتمالات.

 
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