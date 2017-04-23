التلاعب في أسعار المحروقات بالمغرب يدفع إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي حقائق

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

حاولت حكومة سعد الدين العثماني في أولى أيامها رفع يدها من قضية ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب والتي تثير الشكوك بسبب التواطؤ المفضوح للوبيات القطاع والصمت المريب للحكومة السابقة، حيث دعا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، النواب البرلمانيين الذين طالبوا الوزير برفع اللبس عن طريقة تدبير قضية المحروقات، إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في هذا الموضوع.

هذا وانتقدت فرق المعرضة بشدة الموقف اليلبي للحكومة من هذا الملف في الوقت الذي ينبغي فيه أن تكون هي الضامن والمراقب لحريات الأسعار ومدى ملاءمتها للسوق الدولية، بينما اختارت هي "أن تسلم رقاب النغاربة لهذا اللوبي" حسب تعبير البرلماني عن البام المسعودي.

من جهته، زكى ممثل فيديرالية اليسار بمجلس النواب عمر بلافريج، ما ذهب إليه المسعودي، مطالبا الحكومة بتقديم تفاصيل حول تحرير الأسعار، وهو ما دفع بالوزير إلى تشكيل لجنة من أجل التقصي في هذا الموضوع، وهو المقترح الذي رحب به فريق "البام" داعيا إلى التمسك بتشكيل هذه اللجنة.