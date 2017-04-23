وزارة الداودي تخصص رقمين هاتفيين للتبليغ عن الزيادة في الاسعار في رمضان

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و ستحافظ هذه المبادرة على استقرار الأسعار من خلال تعزيز المراقبة المستمرة للأسعار والتتبع المتواصل للأسواق، وبالتالي التحكم في الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

كما ستساهم هذه المبادرة بجزء مهم في التصدي لظاهرة الاحتكار التي تعرفها أسواق الجملة والأسواق البلدية والأسواق والمحلات والمراكز التجارية في شهر رمضان.

أعلنت وزارة الشؤون العامة و الحكامة، عن مبادرة هامة ستحمي المواطن والاقتصاد المغربي من الاحتكار، وذلك من خلال اعتماد رقمين أخضرين للتبليغ على التجاوزات والخروقات المتعلقة بارتفاع الأسعار غير المبررة والاحتكار، وضعف الجودة مع اقتراب شهر رمضان الاكرم، ويتعلق الأمر بـ 0537687300 أو 0537687308.