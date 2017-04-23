الرئيسية | اقتصاد | وزارة الداودي تخصص رقمين هاتفيين للتبليغ عن الزيادة في الاسعار في رمضان

وزارة الداودي تخصص رقمين هاتفيين للتبليغ عن الزيادة في الاسعار في رمضان

بواسطة أخبارنا المغربية 6 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
وزارة الداودي تخصص رقمين هاتفيين للتبليغ عن الزيادة في الاسعار في رمضان

أخبارنا المغربية 

و ستحافظ هذه المبادرة على استقرار الأسعار من خلال تعزيز المراقبة المستمرة للأسعار والتتبع المتواصل للأسواق، وبالتالي التحكم في الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

كما ستساهم هذه المبادرة بجزء مهم في التصدي لظاهرة الاحتكار التي تعرفها أسواق الجملة والأسواق البلدية والأسواق والمحلات والمراكز التجارية في شهر رمضان.

أعلنت وزارة الشؤون العامة و الحكامة، عن مبادرة هامة ستحمي المواطن والاقتصاد المغربي من الاحتكار، وذلك من خلال اعتماد رقمين أخضرين للتبليغ على التجاوزات والخروقات المتعلقة بارتفاع الأسعار غير المبررة والاحتكار، وضعف الجودة مع اقتراب شهر رمضان الاكرم، ويتعلق الأمر بـ 0537687300 أو 0537687308.

 
مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات