أخيرا...الكشف عن تاريخ انطلاق أول بنك إسلامي بالمغرب
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
كشفت تقارير اقتصادية صادؤة اليوم عن معطيات جديدة بخصوص الأبناك الإسلامية "التشاركية" والتي حصلت على الضوء الأخضر من بنك المغرب قبل بضعة أشهر.
وحسب ذات المصدر، فإن كل الأمور القانونية والتقنية قد تم تجهيزها في الوقت الحالي، حيث تم تجهيز نماذج العقود الجديدة وتوظيف أطر مختصة في المالية الإسلامية والشروع في تجهيز مقراتها.
هذا ومن المنتظر أن يفتح أول بنك إسلامي بالمغرب أبوابه منتصف شهر رمضان المقبل حسب توقعات الخبراء.
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