بنك المغرب يحقق في اختلاسات بملايين الدراهم

اخبارنا المغربية : نوفل العمراني

وقفت المفتشية العامة لأحد البنوك على اختلاسات مالية كبيرة بملايين الدراهم فى أحد مراكز الأعمال المعروفة بالدارالبيضاء، إذ تم توقيف مديرها وإحالته على التحقيق والاستماع إليه من طرف لجنة إدارية خاصة.

ياتي هذا حسب يومية المساء التي نشرت الخبر، بعد أن توالت الشكايات من طرف رجال أعمال معروفين على المصالح القانونية بالمقر المركزي للبنك المذكور.

و تباشر مصالح المفتشية تحريات واسعة بخصوص مركز الأعمال الكائن بشارع الحسن الثاني، إذ كشفت المسؤولية المهنية لأحد المسؤولين عن اختلاسات وخيانة الأمانة.