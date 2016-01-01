الوردي : لا يعقل أن يدمج الحاصلون على الباكلوريا زائد ثلاث سنوات في السلم 10 ويستثنى الممرضون
دعا وزير الصحة السيد الحسين الوردي اليوم الثلاثاء بالرباط إلى وضع نظام أساسي موحد لفئة الممرضين.
واعتبر السيد الوردي في معرض رده على سؤال حول التأخر في تفعيل المعادلة العلمية والإدارية بالأثر الرجعي بالنسبة لفئة خريجي معاهد التكوين في الميدان الصحي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين ، أن هذا التأخر يعد "ظلما وحيفا في حق الممرضين والممرضات" مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ب 14 ألف ممرض من مجموع 27 ألف ممرض.
وأضاف أن هذا " المشكل الكبير " ليس وليد الحكومة الحالية أو السابقة مشددا على أنه "لا يعقل أن يدمج الحاصلون على الباكلوريا زائد ثلاث سنوات في السلم 10 ويستثنى الممرضون" .
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