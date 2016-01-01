الداودي : الحكومة " غير جاهزة " حاليا لرفع الدعم عن غاز البوتان

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، السيد لحسن الداودي، أن إصلاح صندوق المقاصة "لن يتم إلا بالتدرج".



وشدد الوزير خلال تقديمه عرضا حول مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2017 أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على أن هذا الاصلاح "لا يمكن أن يتم بسرعة وبأي ثمن".



وسجل، السيد الداودي، حسب بلاغ للوزارة، أن الحكومة "غير جاهزة حاليا لرفع الدعم عن غاز البوتان في غياب معطيات دقيقة حول المراحل التي يمر منها الغاز بدءا من الاستيراد ووصولا إلى الاستهلاك، سيما وأن استعماله متعدد ويشمل عدة متدخلين".



كما اعتبر أن موضوع إصلاح صندوق المقاصة "يتعلق بالمصلحة العامة، وليس مجالا للمزايدات السياسية ولا موضوعا يتعلق بالأغلبية أو بالمعارضة"، معربا عن استعداداه لإطلاع النواب على مراحل الإصلاح، والنظر في مقترحاتهم قبل اعتماد الصيغة النهائية.



وبخصوص مراقبة الأسعار والمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، اعتبر الوزير أن المواطنين يواجهون مشكل الاحتكار والغش والزيادة في الأسعار، مبرزا الرغبة الأكيدة لدى كل القطاعات الحكومية المعنية لزجر المخالفين وحماية المستهلك خلال الشهر الفضيل خاصة.



وأشار الى أن الوزارة تضع رهن إشارة المواطنين رقمين هاتفيين للإبلاغ عن أي تجاوز يتعلق بهذا الموضوع.