اتصالات المغرب تطلق خدمة جديدة لفائدة المقاولات

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أطلقت اتصالات المغرب، في إطار انخراطها لصالح التطور الرقمي، خدمة "استضافة مراكز البيانات" الموجهة لزبنائها من المقاولات استجابة للحاجة المتزايدة للشركات إلى غرف معلوميات بأداء جيد وبأعلى مستوى من الأمان، ومزودة بتكنولوجيات متطورة للنجاعة الطاقية وبأقل تكلفة.

وأوضح فاعل الاتصالات، في بلاغ له، أن الخدمة الجديدة مصممة وفق أحدث المعايير الدولية ومزودة بأمان دائم (طوال اليوم وطيلة أيام الأسبوع) معزز في عدة مستويات (المراقبة بالفيديو، ومراقبة الولوج، والحراسة، ورصد وإطفاء الحرائق، وحلول المراقبة)، مشيرا إلى أنها تخول للشركات حلا جاهزا لاستضافة تجهيزاتها المعلوماتية (الخوادم، والموجهات، ومصفوفات التخزين وغيرها) في مركز للبيانات.

وأضاف أن الزبون يمكنه الاختيار بين الرفوف الالكترونية الكاملة، أو أنصاف رفوف ذاتية بولوج خاص به يستضيف داخلها بنيته التحتية الخاصة (الخوادم، والموجهات، ومصفوفات التخزين وغيرها) ويتحكم فيها كليا ويمكنه تسييرها في عين المكان أو عن بعد.

وتضمن هذه الخدمة الجديدة، حسب البلاغ، الأداء الجيد والوثوقية والأمن وتستجيب للمتطلبات العالية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الحديثة، مما يمكن المقاولات والمؤسسات المغربية من تحسين استثماراتها في البنيات التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

وبإطلاقها لهذه الخدمة، تؤكد اتصالات المغرب بالتالي سياستها في الابتكار وانخراطها القوي لصالح التطور الرقمي والتكنولوجي بالمغرب.