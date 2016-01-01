حملة بالمغرب لتلقيح الأبقار ضد الحمى القلاعية

أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن إطلاق حملة عامة لتلقيح الأبقار ضد الحمى القلاعية، اعتبارا من 15 يوليوز الجاري وإلى غاية نهاية غشت 2017.

وأوضح المكتب، في بلاغ، أن هذه العملية، التي تهم حوالي ثلاثة ملايين رأس من الأبقار على صعيد التراب الوطني، تتوخى حماية القطيع الوطني من النوع "أ" من الحمى القلاعية، الذي ظهر مؤخرا في المنطقة المغاربية، وتعزيز مناعته إزاء النوع "أو" الذي يلقح المغرب ضده منذ 2014.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه الحملة، التي تندرج ضمن برنامج عمل المكتب الرامي إلى الوقاية ومحاربة الأمراض الحيوانية المعدية، سيعبئ، إلى جانب المصالح البيطرية الإقليمية للمكتب، أزيد من 700 طبيب بيطري معتمد، مضيفا أن مجموع الفاعلين (المربون والمنظمات المهنية وغرف الفلاحة والبياطرة الخواص والسلطات المحلية ومصالح المديريات الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وغيرهم) مدعوون للتعبئة لإنجاح هذه الحملة.

وبحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فإن الحالة الصحية على المستوى الوطني إزاء الحمى القلاعية توجد تحت السيطرة، مبرزا أنه لم تظهر أي بؤرة منذ نونبر 2015.

وأوضح المصدر ذاته أن الحمى القلاعية مرض حيواني لا ينتقل للإنسان، وأن لحوم الحيوانات المذبوحة في المجازر التي يراقبها المكتب يمكن استهلاكها دون أي خطر على المستهلك.