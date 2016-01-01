البحث عن ملايير غامبية تم تهريبها إلى المغرب

أخبارنا المغربية

كشف تحقيق دولي فتح بمساعدة البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية يشمل المغرب للبحث عن ملايين الدولارات وسيارات فاخرة وأسلحة وكنوز هربها رئيس إفريقي بعدما غادر بلاده تحت الضغوط، وأفرغ خزائن الدولة، فيما يقوم المحققون بجرد ممتلكاته.

و قالت يومية المساء أن مسؤولين بالحكومة الغامبية يحققون في ممتلكات يحيى جامع، الرئيس الغامبي السابق، في المغرب، بعد اختفاء ملايين الدولارات وسيارات فاخرة وأسلحة من قصوره ساعات قبيل مغادرته البلاد إلى منفاه الاختياري.

و تابعت نفس اليومية أن وزير المالية أمادو سانيه كشف أن 100 مليون دولار، أي أكثر من ثلث الميزانية السنوية، استنزفت من شركات الدولة واختفت، ويبحث المحققون عن أصول في المغرب والولايات المتحدة.