الحكومة تبشر المقبلين على الزواج بسكن لائق بثمن منخفض

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

خلال تواجده بالمعرض الجهوي للبناء والعقار بطنجة، وجه وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة ما اعتبره بشرى سارة للشباب المقبلين على الزواج والراغبين في امتلاك سكن لائق في مستهل حياتهم.

نبيل بنعبد الله أكد أن المشاورات بين وزارته والمنعشين العقاريين تسير في الطريق الصحيح من أجل توفير شقق سكنية بمساحة صغيرة تلائم الأسر الناشئة وبكلفة منخفضة، إذ قد يتم الشروع في تجريب المبادرة خلال السنة القادمة.

كما كشف بنعبد الله عن عزم وزارته بتعاون مع المنعشين العقاريين توفير عرض جديد موجه للفئة المتوسطة ذات الدخل المحدود، بحيث ستكون مساحة الشقق لا بأس بها وبثمن لا يتجاوز 45 مليون سنتيم.