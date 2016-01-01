وزير الصحة يزف خبرا سعيدا للمغاربة بخصوص أسعار الدواء

أخبارنا المغربية : المهدي الوافي

اختار وزير الصحة الحسين الوردي صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ليعلن للمغاربة عن سلسة تخفيضات جديدة في أسعار الأدوية بعد أيام قليلة فقط على تخفيض أثمنة 54 دواء.

وقال الوردي أن هذه التخفيضات التي وصفها بالهامة ستشمل 75 دواء بنسب تصل إلى 65 في امائة.

ويهم هذا التخفيض حسب الوزير الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة، كأمراض القلب، والضغط الدموي والسكري وبعض الأمراض المعدية والأمراض الالتهابية وأمراض الجهاز العصبي والأمراض النفسية والجلدية وأمراض الحساسية وأمراض الجهاز الهضمي وبعض المضادات الحيوية إلى جانب بعض الأدوية الخاصة بأنواع من السرطانات.

وتقدم الوردي بالشكر إلى مهنيي القطاع الدوائي من مختبرات وشركات التوزيع والصيدليات وكافة المتدخلين، على انخراطهم في هذه المبادرة الاجتماعية التي من شأنها أن تيسر ولوج المواطنين إلى الدواء، وتخفف عبء نفقات التغطية الصحية وتكاليف العلاج، إلى جانب تشجيع الصناعة الدوائية المحلية، وذلك في انسجام تام مع الأهداف الكبرى التي سطرتها الوزارة في سياستها الدوائية الوطنية.