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غرق طفل بقناة مائية يرفع شهداء الصهد الى 7 حالات

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
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غرق طفل بقناة مائية يرفع شهداء الصهد الى 7 حالات

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

غرق قبل قليل بقناة مائية على مستوى دوار ورلاغ بافورار اقليم أزيلال ، طفل يبلغ من العمر 9 سنوات ، كان يستمتع بالسباحة رفقة اصدقائه ، حيث اختفى عن الأنظار ، وبعد بحث انتشل شباب المنطقة جثته من قعر الواد.

واستنفر الحادث السلطات المحلية والدرك الملكي والوقاية المدنية ، فيما نقلت جثة الضحية الى مستودع الاموات من أجل اخضاعها للتشريح الطبي.

هذا وبلغت حالات الغرق 7 ضحايا في أقل من أسبوعين بجهة بني ملال ، وهو ما يجعل شبح ما يسمى بشهداء الصهد يخيم على المنطقة في غياب مسابح بالبلدة وفي ظل عدم تجاوب المسؤولين لتسييج الوديان والقنوات.

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