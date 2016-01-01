غرق طفل بقناة مائية يرفع شهداء الصهد الى 7 حالات
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
غرق قبل قليل بقناة مائية على مستوى دوار ورلاغ بافورار اقليم أزيلال ، طفل يبلغ من العمر 9 سنوات ، كان يستمتع بالسباحة رفقة اصدقائه ، حيث اختفى عن الأنظار ، وبعد بحث انتشل شباب المنطقة جثته من قعر الواد.
واستنفر الحادث السلطات المحلية والدرك الملكي والوقاية المدنية ، فيما نقلت جثة الضحية الى مستودع الاموات من أجل اخضاعها للتشريح الطبي.
هذا وبلغت حالات الغرق 7 ضحايا في أقل من أسبوعين بجهة بني ملال ، وهو ما يجعل شبح ما يسمى بشهداء الصهد يخيم على المنطقة في غياب مسابح بالبلدة وفي ظل عدم تجاوب المسؤولين لتسييج الوديان والقنوات.
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