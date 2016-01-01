شركة "إير فرانس" تطلق خطا جويا مباشرا نحو مدينة أكادير

قررت شركة النقل الجوي الفرنسية "إير فرانس" إطلاق خط جوي مباشر يربط العاصمة باريس، انطلاقا من مطار شارل دوغول، مع مدينة أكادير، وذلك لأول مرة.



وأفاد بلاغ للمجلس الجهوي للسياحة لأكادير سوس ماسة بأن أولى الرحلات الجوية التي ستدشن هذا الربط المباشر سيتم تأمينها عبر طائرة من نوع "إير باص أ 320"، والتي ستحمل على متنها 180 راكبا.



وحسب المصدر ذاته فإن هذا الخط الجوي المباشر سيؤمن ثلاث رحلات أسبوعية، أيام الثلاثاء والخميس والسبت، ومن شأن هذا الربط أن يعزز من توافد أعداد السياح الفرنسيين الذين يشكلون زبونا تقليديا للمنتوج السياحي لمدينة الانبعاث.



وبمناسبة هبوط أول طائرة ستدشن هذا الخط المباشر يوم غد الثلاثاء، سيتم تنظيم حفل استقبال بمطار المسيرة-أكادير، وذلك بمبادرة من المجلس الجهوي للسياحة لأكادير ـ سوس ماسة، والمكتب الوطني للمطارات، والمكتب الوطني المغربي للسياحة، وولاية جهة سوس ماسة.



ويأتي إطلاق هذا الخط الجوي المباشر ليعزز شبكة الربط الجوي لوجهة أكادير السياحية التي ستتقوى انطلاقا من فاتح أكتوبر القادم بعدد من خطوط الربط الإضافية التي ستطلقها شركة "إير عربية"، والتي ستربط مدينة أكادير مع عدد من المدن الأوروبية وهي مانشيستر، وكوبنهاكن، وميونيخ، وكولونيا، وتولوز، وستوكهولم، ودوبلان.



وكانت شركة الخطوط الجوية ذات التكلفة المنخفضة "ويز إير" أطلقت مؤخرا رحلة مباشرة تربط وجهة أكادير السياحية بالعاصمة البولونية فارصوفيا، حيث تؤمن هذه الشركة، التي تتخذ من هنغاريا مقرا لها، 140 وجهة، انطلاقا من 22 قاعدة موزعة على عدد من بلدان وسط وشرق أوروبا.