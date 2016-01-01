أسعار صرف العملات ليوم الاثنين 17 يوليوز 2017
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الاثنين 17 يوليوز 2017 حسب بنك المغرب :
العملات شراء بيع
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1 أورو 10,968 11,033
1 دولار أمريكي 9,5644 9,6219
1 دولار كندي 7,5578 7,6032
1 جنيه إسترليني 12,505 12,581
1فرنك سويسري 9,9505 10,01
100 كرونة دنماركية 147,46 148,35
100 كرونة سويدية 114,94 115,63
100 كرونة نرويجية 117,18 117,88
ريال سعودي 2,5503 2,5656
1 دينار كويتي 31,587 31,776
1 درهم إماراتي 2,604 2,6196
100 ين ياباني 8,5032 8,5543
10دينار جزائري 0,8852 0,8905
1دينار تونسي 3,9369 3,9605
1 دينار ليبي 7,6101 7,6559
100 أوقية موريتانية 2,6626 2,6786
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