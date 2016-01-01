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أسعار صرف العملات ليوم الاثنين 17 يوليوز 2017

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
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أسعار صرف العملات ليوم الاثنين 17 يوليوز 2017

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الاثنين 17 يوليوز 2017 حسب بنك المغرب : 



العملات شراء بيع 

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1 أورو 10,968 11,033 



1 دولار أمريكي 9,5644 9,6219 

1 دولار كندي 7,5578 7,6032 



1 جنيه إسترليني 12,505 12,581 



1فرنك سويسري 9,9505 10,01 

100 كرونة دنماركية 147,46 148,35 



100 كرونة سويدية 114,94 115,63 

100 كرونة نرويجية 117,18 117,88 

ريال سعودي 2,5503 2,5656 

1 دينار كويتي 31,587 31,776 



1 درهم إماراتي 2,604 2,6196 



100 ين ياباني 8,5032 8,5543 



10دينار جزائري 0,8852 0,8905 



1دينار تونسي 3,9369 3,9605 



1 دينار ليبي 7,6101 7,6559 

100 أوقية موريتانية 2,6626 2,6786 

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