شركة "رونو" الفرنسية تحقق مبيعات قياسية في النصف الأول من العام الحالي

أعلنت شركة "رونو" الفرنسية لصناعة السيارات، اليوم الاثنين، أنها حققت مبيعات قياسية لـ1,9 مليون سيارة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مدفوعة بزيادة المبيعات في منطقة آسيا والمحيط الهادي.



وقال مدير التسويق والمبيعات في الشركة تييري كوسكاس "حققنا رقما قياسيا جديدا عبر بيع أكثر من 1,88 مليون سيارة خلال ستة أشهر. ازداد حجم المبيعات والأسهم في السوق لجميع علاماتنا التجارية في جميع المناطق".



وحققت الشركة نموا بنسبة 10,4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، متجاوزة بذلك حجم النمو في السوق برمته والذي بلغ 2,6 في المائة.



ونتيجة ذلك، ارتفعت أسهم رونو بنسبة 0,3 في المائة لتبلغ 4,1 في المائة.



ونجحت جميع علامات مجموعة رونو التجارية (رونو وداسيا ورونو سامسونغ موتورز ولادا) في زيادة أسهمها وحجمها في السوق.



وازدادت المبيعات كذلك في جميع المناطق، إلا أن الزيادة الأقوى تم تسجيلها في منطقة آسيا والمحيط الهادي حيث سجلت 50,5 في المائة، مدفوعة بتضاعف المبيعات في إيران.



وعبرت الشركة عن تفاؤلها بالنسبة للعام بأكمله من خلال تأكيدها على "أهداف مبيعات العام 2017 وسط نمو في المبيعات والأسهم في أسواق أوروبا والخارج".



وأفادت رونو كذلك أنها تخطط لتحقيق نمو نسبته بين 1,5 و2,5 في المائة عالميا، ونمو نسبته 2 في المائة في الأسواق الأوروبية والفرنسية.