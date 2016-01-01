مشروع ملكي بتطوان يواجه مصير “منارة المتوسط”

أخبارنا المغربية :

يواجه البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان، الذي وقع بين يدي الملك محمد السادس، في شهر أبريل 2014، ويمتد إلى 2018، صعوبات في تنفيذه قد تجعله يواجه مصير مشروع الحسيمة (منارة المتوسط).

مصدر مطلع بجماعة تطوان فضل عد ذكر إسمه، قال إن أغلب المشاريع التي سطرت في البرنامج تعرف تعثرا وتأخرا عن الموعد المحدد لها أنفا، وضرب كمثال على ذلك المشاريع الخاصة بتأهيل القطاع الرياضي الكبير لتطوان، وقاعة مغطاة متعددة الرياضات ومسبح ومغطى، بالإضافة إلى مشروع المستشفى الإقليمي (سانية الرمل).

أهم الأسباب التي أسهمت في تعثر هذه المشاريع تتمثل في مشاكل تصفية العقار مع الملاكين، وفق ما أوردته يومية "أخبار اليوم".