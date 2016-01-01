الرئيسية | اقتصاد | بسرية تامة... قرار تعويم الدرهم يصبح بيد العثماني

بسرية تامة... قرار تعويم الدرهم يصبح بيد العثماني

بواسطة أخبارنا المغربية 40 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بسرية تامة... قرار تعويم الدرهم يصبح بيد العثماني

أخبارنا المغربية 

بات قرار الانتقال إلى نظام التعويم التدريجي لسعر الدرهم في يد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

و قالت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن الإعداد لخروج هذه التجربة النقدية الجديدة إلى الوجود يجري في سرية تامة.

و تابعت نفس اليومية أن قرار الانتقال إلى نظام "تعويم الدرهم" لم يعد من صلاحيات بنك المغرب، وأن الحكومة هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن كشف تاريخ الانتقال الفعلي لنظام التحرير التدريجي للعملة، وذلك لما يكتسيه هذا القرار من أهمية قصوى بالنسبة للمملكة.

مجموع المشاهدات: 120 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات