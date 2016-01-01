بسرية تامة... قرار تعويم الدرهم يصبح بيد العثماني
أخبارنا المغربية
بات قرار الانتقال إلى نظام التعويم التدريجي لسعر الدرهم في يد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
و قالت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن الإعداد لخروج هذه التجربة النقدية الجديدة إلى الوجود يجري في سرية تامة.
و تابعت نفس اليومية أن قرار الانتقال إلى نظام "تعويم الدرهم" لم يعد من صلاحيات بنك المغرب، وأن الحكومة هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن كشف تاريخ الانتقال الفعلي لنظام التحرير التدريجي للعملة، وذلك لما يكتسيه هذا القرار من أهمية قصوى بالنسبة للمملكة.
شاشة أخبارنا
بالفيديو : البحث عن عناصر عصابة إجرامية خطيرة ابتكرت طريقة جديدة في السرقة بالعنف
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية توصلنا في موقع " أخبارنا المغربية " من مواطن رفض الكشف عن هويته ، بشريط فيديو ، رصده عبر عدسة هاتفه ... تفاصيل أكثر
- "فقيه" مغربي يخلق الحدث بهولندا بعدما "حرّك" جسد لاعب اجاكس عبد الحق نوري
- فيديو مسرب لإهانة جنود مغاربة من طرف جنود إسبانيين أثناء أزمة جزيرة ليلى
- القضاء يقول كلمته في قضية اكديم زيك، وهذه هي الأحكام الصادرة في حق "القتلة"
- أبيضار بطلة الفيلم الإباحي الزين لي فيك تعلن إصابتها بمرض خبيث وهذا ما أوصت به بعد موتها
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟