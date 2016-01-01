بسرية تامة... قرار تعويم الدرهم يصبح بيد العثماني

أخبارنا المغربية

بات قرار الانتقال إلى نظام التعويم التدريجي لسعر الدرهم في يد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

و قالت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن الإعداد لخروج هذه التجربة النقدية الجديدة إلى الوجود يجري في سرية تامة.

و تابعت نفس اليومية أن قرار الانتقال إلى نظام "تعويم الدرهم" لم يعد من صلاحيات بنك المغرب، وأن الحكومة هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن كشف تاريخ الانتقال الفعلي لنظام التحرير التدريجي للعملة، وذلك لما يكتسيه هذا القرار من أهمية قصوى بالنسبة للمملكة.