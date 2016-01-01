الرشيدية.. ارتفاع بنسبة 31 في المائة في عدد السياح الوافدين خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2017
بلغ عدد السياح الوافدين على إقليم الرشيدية خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2017 ما مجموعه 51 ألف و33 سائحا، مقابل 39 ألف و58 سائحا، خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بارتفاع نسبته 31 في المائة.
وحسب المندوبية الإقليمية للسياحة، فإن عدد السياح غير المقيمين سجل ارتفاعا بنسبة 34 في المائة، حيث انتقل من 25 ألف و708 سنة 2016 إلى 34 ألف و345 خلال السنة الجارية.
ويأتي السياح اليابانيون في المرتبة الأولى بما مجموعه 6 آلاف و20 سائح في متم شهر ماي الماضي مقابل 4 آلاف و262 سنة 2016 أي بارتفاع نسبته 41 في المائة، متبوعين بالسياح الاسبان بما مجموعه 5 آلاف و 628 مقابل 4 آلاف و677 سائح ( زائد 20 في المائة).
وجاء السياح القادمون من فرنسا في المرتبة الثالثة بما مجموعه 4 آلاف و 408 سائح (زائد 21 في المائة)، يليهم السياح الألمان بانخفاض نسبته 21 في المائة ( 4447 سائح سنة 2016 مقابل 3507 سائح سنة 2017) .
ويتميز إقليم الرشيدية بغنى وتنوع مؤهلاته السياحية خاصة بمحور أرفود- مرزوكة. ويتوزع المنتوج السياحي على سياحة الصحراء والواحات والسياحة الثقافية والجبلية، علاوة على الحمامات الرملية والسياحة ذات الصلة بالتصوير السينمائي
شاشة أخبارنا
بعد افتضاح أمره " مسخوط والديه " يخرج عن صمته و يكشف تفاصيل ما وقع ( الفيديو )
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية على اثر تداول شريط فيديو صادم جدا ، يظهر من خلاله شاب يسب والديه بكلمات نابية تخدش الحياء ، وهو يجبرهما ... تفاصيل أكثر
- أبيضار بطلة الفيلم الإباحي الزين لي فيك تعلن إصابتها بمرض خبيث وهذا ما أوصت به بعد موتها
- من داخل الزنزانة : ناصر الزفزافي يبعث برسالة عاجلة إلى أهالي الريف قبيل " مليونية " اليوم ( الفيديو )
- لي كيقول سوسي بشحال عايش ها مول البندير علقو ليه "مضمة ديال ذهب" في الغرامة بأكادير
- "فقيه" مغربي يخلق الحدث بهولندا بعدما "حرّك" جسد لاعب اجاكس عبد الحق نوري
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟