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الرشيدية.. ارتفاع بنسبة 31 في المائة في عدد السياح الوافدين خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2017

بواسطة أخبارنا المغربية - و.م.ع 9 دقيقة مضت
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الرشيدية.. ارتفاع بنسبة 31 في المائة في عدد السياح الوافدين خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2017

 

بلغ عدد السياح الوافدين على إقليم الرشيدية خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2017 ما مجموعه 51 ألف و33 سائحا، مقابل 39 ألف و58 سائحا، خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بارتفاع نسبته 31 في المائة.

وحسب المندوبية الإقليمية للسياحة، فإن عدد السياح غير المقيمين سجل ارتفاعا بنسبة 34 في المائة، حيث انتقل من 25 ألف و708 سنة 2016 إلى 34 ألف و345 خلال السنة الجارية.

ويأتي السياح اليابانيون في المرتبة الأولى بما مجموعه 6 آلاف و20 سائح في متم شهر ماي الماضي مقابل 4 آلاف و262 سنة 2016 أي بارتفاع نسبته 41 في المائة، متبوعين بالسياح الاسبان بما مجموعه 5 آلاف و 628 مقابل 4 آلاف و677 سائح ( زائد 20 في المائة).

وجاء السياح القادمون من فرنسا في المرتبة الثالثة بما مجموعه 4 آلاف و 408 سائح (زائد 21 في المائة)، يليهم السياح الألمان بانخفاض نسبته 21 في المائة ( 4447 سائح سنة 2016 مقابل 3507 سائح سنة 2017) .

ويتميز إقليم الرشيدية بغنى وتنوع مؤهلاته السياحية خاصة بمحور أرفود- مرزوكة. ويتوزع المنتوج السياحي على سياحة الصحراء والواحات والسياحة الثقافية والجبلية، علاوة على الحمامات الرملية والسياحة ذات الصلة بالتصوير السينمائي

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