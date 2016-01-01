قرار تعويم الدرهم يواصل التهام احتياطات المغرب من العملة الصعبة حتى قبل تطبيقه

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كما كان متوقعا تواصل تراجع احتياطات المغرب من العملة الصعبة لينخفض بنسبة16.4 المائة مقارنة مع ذات الفترة من السنة الماضية، حيث بلغ صافي الإحتياطات الدولية 201.5 مليار دولار ، كما لازال سعر صرف الأورو والدولار مقابل الدرهم المغربي يواصل ارتفاعه التدريجي رغم تأجيل الحكومة لدخول قرار تعويم الدرهم حيز التنفيذ.

ووفق ما جاء في المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، فقد سجلت الإحتياطات انخفاضا ب2 في المائة مقارنة مع الأسبوع المنصرم، في الوقت الذي ضخ ما مجموعه 67.2 مليار درهم، منها 59،03 مليار درهم تم ضخها في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، منها 62 مليار درهم تم ضخها في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و4،5 مليار درهم تم منحها في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، مشيرا إلى أن البنك المركزي باشر عمليات تسبيقات ل24 ساعة بالنسبة لمبلغ إجمالي قدره 786 مليون درهم. واستقر المعدل البنكي في 2،33 في المئة، في حين انتقل حجم المبادلات من 5،4 مليار درهم إلى 8،2 مليار درهم، حسب البنك المركزي.