المغرب يتعاقد مع خبير بريطاني شهير لترسيم حدوده البحرية

أخبارنا المغربية - مروان بنصالح

كشفت صحيفة "أ.ب.س" الإسبانية ، أن السلطات المغربية تعاقدت مع البريطاني ليندسي بارسون، أحد أشهر خبراء الجيولوجيا البحرية ، قصد وضع اللبنات الرئيسية لاتفاق ثنائي بين الرباط و مدريد يهدف إلى ترسيم الحدود البحرية قبالة جزر الكناري.

و أوضحت ذات الصحيفة أن هذه الخطوة ستتم تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة و بناء على الطلبات المتكررة لشركات التنقيب عن الذهب الأسود و الهيدروكربيرات، إضافة إلى مقاولات دولية مختصة في ميدان النقل البحري.

و أضاف ذات المصدر أن الخبير بارسون يتوفر على خبرة تزيد عن 30 سنة في مجال المسح الطبوغرافي وأخذ العينات في سياق النظم القانونية البحرية ، مبرزة أنه من أهم المشرفين على ملف جزر فوكلاند بين بريطانيا والأرجنتين.

و يهدف المغرب أساسا من خلال هذه الخطوة الى الرفع من المداخيل الاقتصادية لهذه الرقعة البحرية من المحيط الأطلسي.