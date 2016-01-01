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قبل أسابيع من عيد الأضحى و الدخول المدرسي .. قروض الاستهلاك تفتك بأجور الموظفين

بواسطة أخبارنا المغربية 45 دقيقة مضت
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قبل أسابيع من عيد الأضحى و الدخول المدرسي .. قروض الاستهلاك تفتك بأجور الموظفين

أخبارنا المغربية 

قبل أسابيع من عيد الأضحى و الدخول المدرسي و ما يلزمهما من مصاريف فضلا عن اجازة عطلة الصيف ، كشفت معطيات صادمة حول بنية دين موظفي الدولة عن تزايد الحصة الموجهة لتغطية الديون في أجورهم.

و وفق يومية الصباح، فقد أفاد تحليل وضعية الأفراد المستفيدين من قروض استهلاك، الذين يتجاوز معدل مديونيتهم 40 في المئة، باستقرار معدل مديونية 188 ألفا و 964 ملف قروض استهلاك، عند 31 في المئة.

 فيما تباين هذا المعدل حسب فئة المستفيدين بين 32.4 في المئة بالنسبة إلى الموظفين و35.6 في فئة الأجراء، في الوقت الذي استقرت تكاليف الدين لدى أصحاب المهن الحرة والمتقاعدين، على التوالي، عند 24.6 في المئة و27.2 في المئة.

 

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