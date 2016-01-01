أخيرا ...اللجنة البرلمانية لمراقبة أسعار المحروقات ترى النور وتستعد للتفتيش
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
ستشرع اللجنة البرلمانية التي تقرر تشكيلها لمراقبة تركيبة أسعار المحروقات عند الموزعين في العمل خلال الأيام القليلة القادمة وذلك بعدما تم الاتفاق الأخيرا على أعضائها بعد جدال دام عدة أسابيع.
وقالت يومية المساء في عددها الجديد أن لجنة التحقيق ستكون مشكلة من 13 عضوا ينتمون إلى مختلف الفرق النيابية الموجودة بمجلس النواب.
هذا وسيرتكز دور اللجنة على إعداد تقرير مفصل حول تركيبة أسعار المحروقات والسبب التي يجعل هذه المادة الحيوية تباع للمستهلك المغربي بثمن مرتفع مقارنة بباقي الدول خاصة في ظل الانخفاض الذي يشهده سوق البترول عالميا.
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