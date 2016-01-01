ارتفاع حركة النقل الجوي بمطارات المملكة خلال النصف الأول من السنة الجارية

سجلت حركة النقل الجوي بمختلف المطارات المغربية ارتفاعا خلال النصف الأول من السنة الجارية بنسبة 76ر9 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة.



وأوضح تقرير للمكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين خلال هذه الفترة انتقل إلى مليون 307 آلاف و98 مسافرا في السنة الجارية مقابل مليون و190 ألفا و867 مسافرا في السنة ما قبلها.



وأشار المصدر ذاته أن مطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء ساهم لوحده في هذا الارتفاع بحصة 20ر45 في المائة من مجموع مسافري مطارات المملكة، أي بما مجموعه 590 ألفا و794 مسافرا.



كما كان رواء هذه الحصيلة الإيجابية كل من مطار مراكش المنارة بحصة 59ر21 في المائة ومطار أكادير المسيرة بحصة 72ر7 في المائة ومطار فاس سايس بحصة 61ر5 في المائة ومطار طنجة بحصة 39ر5 في المائة، فيما تبقيت مساهمات باقي مطارات المملكة دون 5 في المائة.



و الملاحظ من خلال المعطيات أن أعلى معدل النمو في حركة النقل الجوي تم تسجيله ما بين شهري يناير ويونيو الماضيين بكل من مطارات ورززات بنسبة 39ر44 في المائة متبوعا بمطار الحسيمة 32ر33 في المائة ومطار فاس سايس بنسبة 20 في المائة ومطار وجدة 45ر19 في المائة وتطوان بنسبة 26ر19 في المائة وطنجة 55ر18 في المائة ثم مطار أكادير بنسبة 08ر17 في المائة.



أما بالنسبة لمطارات كل من العيون والرشيدية وطان-طان وبني ملال وزكورة فقد عرفت تراجعا متفاوتا في حركة النقل الجوي خلال النصف الأول من السنة الجارية تراوحت نسبته ما بين 3ر3 في المائة بطان طان و 93ر40 في المائة ببني ملال كأعلى انخفاض.