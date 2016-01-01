و أخيرا الأبناك الإسلامية تفتح أبوابها للزبناء

أخبارنا المغربية

صار بإمكان زبناء البنوك الإسلامية انطلاقا من يوم أمس الأربعاء، فتح حسابات وطلب قروض، بعد تأخر دام أسابيع، كان سببه تأخر حصول المؤسسات البنكية على نماذج العقود المصادق عليها من طرف المجلس العلمي الأعلى، ما سيمكن من تقديم الخدمات البنكية الكلاسيكية، مثل فتح الحساب وعمليات تحويل الأموال والأداأت، فضلاً عن العروض التمويلية التي تستجيب للمعايير الإسلامية الموجهة للأفراد وأيضًا للمقاولات.

و وفق صحيفة أخبار اليوم، فقد سلم البنك المركزي البنوك التشاركية العقود الخاصة بفتح الحسابات المصرفية وعقود عمليات المرابحة بعد المصادقة عليها من طرف هيئة العلماء، لكن مع ذلك، لن يكون بمقدور سوى أربعة بنوك الشروع في تقديم خدمتها، وهي البنوك التي نشر بنك المغرب في 19 مايو الماضي شهادات ميلادها، ويتعلق الأمر بكل من "بنك أمنية" التابع للقرض العقاري والسياحي، و"بنك الصفا" التابع لمجموعة التجاري وفا بنك، و"بنك نجمة" التابع للبنك المغربي للتجارة والصناعة، وبنك "دار الأمان" التابع للشركة العامة.

و تابعت نفس اليومية أنه رغم حصول البنوك على العقود النموذجية التي تمكنها من تقديم خدماتها المتوافقة مع الشريعة، فإن استمرار تعثر إطلاق خدمات التأمين التكافلي التي لن تكون متاحة قبل الربع الأول من السنة المقبلة، سيجعل من الصعب تمكين زبناء البنوك التشاركية من تمويلات في غياب تأمين يتوافق مع مبادئ الشريعة، وهو ما سيضطر البنوك في الوقت الراهن إلى تحمل مخاطر من قروض المرابحة للزبناء إلى حين انتهاء ورش التأمين التكافلي.