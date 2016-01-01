قريبا : تغيير أسعار الطرق السيارة حسب النهار و الليل
أخبارنا المغربية
يبدو أن السائقين المغاربة مقبلون على مواجهة زيادة جديدة ستعرفها الطرق السيارة بالمغرب، حيث أكد محمد نجيب بوليف كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، أن القطاع الحكومي الوصي، يتجه نحو إعادة النظر في أسعار التنقل عبر الطرق السيارة.
و قال بوليف خلال جوابه على أسئلة المستشارين بالغرفة الثانية، أن هناك بعض الأسعار لبعض المقاطع الطرقية التي تم تحديدها منذ البداية، تبدو أنها "ناقصة" نوعا ما بعد عشرين سنة.
و تابع بوليف قائلا في نفس الجلسة :"".. اليوم نحن في إطار التحيين نبحث عن صيغة للأسعار التي تواكب ربما الأسعار الليلية أو أسعار النهار، وبالتالي في إطار العقد البرنامج الذي هو قيد التحضير مع شركة الطرق السيارة، فإن المنظومة ككل تسير نحو إعادة النظر في طريقة الاحتساب".
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