بعد تفعيلها بالمغرب، خبير مالي يكشف ما ستقدمه البنوك التشاركية للمغاربة من أجل اقتناء السكن
أخبارنا المغربية
قال محمد نجيب بن قاسم، خبير ومهتم بالمصرفية الإسلامية، إن البنوك التشاركية لها عدة حلول واقعية ومنطقية يمكن للزبون المغربي أن يلمس من خلالها نوعا من التحسن في قدرته الشرائية.
وأضاف بن قاسم، في فيديو نشره على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، أن لهذه البنوك ميزة تجعلها تدخل جميع القطاعات الاقتصادية بدون استثناء، ومن بينها السكن الاقتصادي، بحيث لديها الاختيار بأن تتعاقد مع مقاول في بناء مجموعة سكنية في إطار عقد يسمى "عقد الإستصناع".
وأضاف المتحدث ذاته، أن هذا العقد يقوم بموجبه البنك بتمويل المشروع، ويسهر على تنفيذه، وبعد ذلك يأخذ الوحدات السكنية ويقوم ببيعها للزبناء، وهذا يسمح للبنوك التشاركية أن تعالج مشكل غلاء عملية البيع لأنه يلغي مجموعة من الوسطاء الذين يتسببون في غلاء المنتوج.
أما بخصوص الحل الثاني، فهو، حسب بن قاسم، أن يشتري البنك حزمة من الشقق بثمن مشجع ويعيد بيعها بهوامش ربحية معينة، مردفا أن هذا الهامش من الربح يتم التفاوض فيه مع الزبون في إطار عقد المرابحة أو مرابحة منتهية بالتمليك.
شاشة أخبارنا
بالفيديو : البوليسي " الموقوف " هشام الملولي يسخر من منتقديه .." نقليكم كاملين فوق الشواية "
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية عقب قرار مديرية الأمن الوطني والمتمثل في إيقاف الشرطي الشهير هشام الملولي عن العمل لمدة شهرين، وعرضه على المجلس التأديبي، وذلك ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟