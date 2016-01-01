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المغرب خسر 24 مليار درهم في شهرين، فكيف ستسترجعها حكومة العثماني ؟

بواسطة أخبارنا المغربية 39 دقيقة مضت
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المغرب خسر 24 مليار درهم في شهرين، فكيف ستسترجعها حكومة العثماني ؟

أخبارنا المغربية 

كشف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، عن معطيات خطيرة اليوم الخميس، أمام المجلس الحكومي، تعكس الكلفة الباهضة التي تسبب فيها إعلان قرار تغير سعر صرف الدرهم.

و قالت صحيفة أخبار اليوم أن بوسعيد، الذي قدم عرضا حول الوضعية المالية والاقتصادية في أفق تحضير مشروع القانون المالي للعام المقبل، قال إن المغرب خسر ما بين 15 و24 مليار درهم من احتياطي العملة الصعبة في شهري ماي ويونيو الماضيين، وذلك بفعل تحرك الفاعلين الاقتصاديين الذين يعتمدون على الاستيراد في أنشطتهم الاقتصادية، إلى طلب الحصول على احتياطات كبيرة من العملة الصعبة.

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