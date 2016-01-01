المغرب خسر 24 مليار درهم في شهرين، فكيف ستسترجعها حكومة العثماني ؟
أخبارنا المغربية
كشف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، عن معطيات خطيرة اليوم الخميس، أمام المجلس الحكومي، تعكس الكلفة الباهضة التي تسبب فيها إعلان قرار تغير سعر صرف الدرهم.
و قالت صحيفة أخبار اليوم أن بوسعيد، الذي قدم عرضا حول الوضعية المالية والاقتصادية في أفق تحضير مشروع القانون المالي للعام المقبل، قال إن المغرب خسر ما بين 15 و24 مليار درهم من احتياطي العملة الصعبة في شهري ماي ويونيو الماضيين، وذلك بفعل تحرك الفاعلين الاقتصاديين الذين يعتمدون على الاستيراد في أنشطتهم الاقتصادية، إلى طلب الحصول على احتياطات كبيرة من العملة الصعبة.
شاشة أخبارنا
بالفيديو : البوليسي " الموقوف " هشام الملولي يسخر من منتقديه .." نقليكم كاملين فوق الشواية "
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية عقب قرار مديرية الأمن الوطني والمتمثل في إيقاف الشرطي الشهير هشام الملولي عن العمل لمدة شهرين، وعرضه على المجلس التأديبي، وذلك ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟