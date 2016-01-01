بلاغ لمستعملي الطريق السيار الدار البيضاء- الرباط
أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أنه تم فتح حركة السير على مستوى نصف بدال بن يخلف (جهة البحر) بالطريق السيار الدار البيضاء- الرباط، اليوم الجمعة، على الساعة الحادية عشرة صباحا.
وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن " هذا النصف بدال سيعزز ربط الطريق السيار الدار البيضاء- الرباط حيث أنه يتيح لوسط مدينة المحمدية منفذا مباشرا إلى شبكة الطرق السيارة".
وأضاف المصدر ذاته أنه في نفس اليوم، أعطيت انطلاقة أشغال بناء النصف الثاني من البدال (جهة البر)، داعيا مستعملي الطريق السيار إلى الاتصال بالرقم 5050 للحصول على المزيد من المعلومات.
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