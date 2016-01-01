الرئيسية | اقتصاد | تداعيات تعويم الدرهم تتسبب في غضبة ملكية على والي بنك المغرب

تداعيات تعويم الدرهم تتسبب في غضبة ملكية على والي بنك المغرب

بواسطة أخبارنا المغربية 28 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
تداعيات تعويم الدرهم تتسبب في غضبة ملكية على والي بنك المغرب

أخبارنا المغربية 

تساءلت صحيفة أخبار اليوم، عن السبب الذي يؤخر استقبال الملك محمد السادس والي البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، الذي يفترض أن يقدم تقريره السنوي، الذي جرت العادة أن يقدم قبيل عيد العرش كل سنة.

وأشارت "أخبار اليوم" إلى أن بعض الأخبار تتحدث عن غضبة ملكية على الوالي بسبب تداعيات ما صار يعرف بفضيحة تورط عدد من البنوك في عمليات مضاربة بالعملة الأجنبية، أسابيع قليلة قبل الموعد الذي كان مقررا لإطلاق عملية تحرير العملة الوطنية، وهو الموعد الذي تأجل إلى أجل لم يحدد بعد. 

موازاة مع ذلك، ينتظر أن تكشف السلطات المالية خلاصات تحرياتها بشأن المتورطين في ضياع أزيد من 24 مليار درهم من العملة الصعبة، جراء عمليات المضاربة التي بلغت خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، أزيد من 45 مليار درهم، وهو ما يفترض أن يجر العديد من الأسماء إلى التحقيق لخطورة ما حدث.

 

مجموع المشاهدات: 586 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات