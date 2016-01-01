تداعيات تعويم الدرهم تتسبب في غضبة ملكية على والي بنك المغرب
أخبارنا المغربية
تساءلت صحيفة أخبار اليوم، عن السبب الذي يؤخر استقبال الملك محمد السادس والي البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، الذي يفترض أن يقدم تقريره السنوي، الذي جرت العادة أن يقدم قبيل عيد العرش كل سنة.
وأشارت "أخبار اليوم" إلى أن بعض الأخبار تتحدث عن غضبة ملكية على الوالي بسبب تداعيات ما صار يعرف بفضيحة تورط عدد من البنوك في عمليات مضاربة بالعملة الأجنبية، أسابيع قليلة قبل الموعد الذي كان مقررا لإطلاق عملية تحرير العملة الوطنية، وهو الموعد الذي تأجل إلى أجل لم يحدد بعد.
موازاة مع ذلك، ينتظر أن تكشف السلطات المالية خلاصات تحرياتها بشأن المتورطين في ضياع أزيد من 24 مليار درهم من العملة الصعبة، جراء عمليات المضاربة التي بلغت خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، أزيد من 45 مليار درهم، وهو ما يفترض أن يجر العديد من الأسماء إلى التحقيق لخطورة ما حدث.
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