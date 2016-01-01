أكثر من 1000 مليار سنتيم عجز نصف سنوي للميزانية

محمد اسلـيم ـ أخبارنا المغربية

في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يونيو 2017، أوضحت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 10،4 مليار درهم برسم الأشهر الستة الأولى من سنة 2017، مقابل 23،4 مليار درهم سنة قبل ذلك.

تطور أرجعته النشرة أساسا أساسا، إلى ارتفاع المداخيل العادية بـ 4،8 في المائة إلى 113،1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي، وزيادة نسبتها 1،6 في المائة في نفقات الميزانية العامة لتصل إلى 159،3 مليار درهم. فيما أرجعت تطور المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12،8 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 6،2 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 4،3 في المائة، مقرونة مع انخفاض الرسوم الجمركية بنسبة 10،3 في المائة والمداخيل غير الضريبية بنسبة 25،9 في المائة.

هذا وسجلت الخزينة العامة زيادة في نفقات التسيير بـ 1،8 في المائة، وتحملات الدين المدرج في الميزانية ب 5،2 في المائة، مع انخفاض نفقات الاستثمار ب 3،7 في المائة.