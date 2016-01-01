الرئيسية | اقتصاد | قريبا... رادارات لرصد مخالفات الضوء الأحمر و "الدوبلاج" في طرق المغرب

قريبا... رادارات لرصد مخالفات الضوء الأحمر و "الدوبلاج" في طرق المغرب

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
قريبا... رادارات لرصد مخالفات الضوء الأحمر و "الدوبلاج" في طرق المغرب

أخبارنا المغربية 

تستعد وزارة النقل والتجهيز لتثبيت رادارات جد متطورة على طول الشبكة الطرقية للمغرب، ستتولى رصد وتسجيل المخالفات التي يرتكبها السائقون.

و قالت صحيفة أخبار اليوم، أن الصفقة الخاصة باقتناء قرابة 500 رادار جديد أطلقت من جديد بعد تأجيلها عدة مرات، حيث يفترض أن يجري فتح الأظرفة الخاصة بها منتصف شهر نونبر المقبل. 

و تابعت نفس الصحيفة أن المواصفات التقنية التي تشترطها الوزارة في المعدات التكنولوجية الحديثة سترصد المخالفات الخاصة بتجاوز السرعة القانونية، وأيضا مخالفات أخرى من قبل التجاوز في الخط المتصل، والسير في الاتجاه الممنوع وعدم احترام إشارة الضوء الأحمر داخل المدن.

مجموع المشاهدات: 921 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات