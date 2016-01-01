قريبا... رادارات لرصد مخالفات الضوء الأحمر و "الدوبلاج" في طرق المغرب

أخبارنا المغربية

تستعد وزارة النقل والتجهيز لتثبيت رادارات جد متطورة على طول الشبكة الطرقية للمغرب، ستتولى رصد وتسجيل المخالفات التي يرتكبها السائقون.

و قالت صحيفة أخبار اليوم، أن الصفقة الخاصة باقتناء قرابة 500 رادار جديد أطلقت من جديد بعد تأجيلها عدة مرات، حيث يفترض أن يجري فتح الأظرفة الخاصة بها منتصف شهر نونبر المقبل.

و تابعت نفس الصحيفة أن المواصفات التقنية التي تشترطها الوزارة في المعدات التكنولوجية الحديثة سترصد المخالفات الخاصة بتجاوز السرعة القانونية، وأيضا مخالفات أخرى من قبل التجاوز في الخط المتصل، والسير في الاتجاه الممنوع وعدم احترام إشارة الضوء الأحمر داخل المدن.