بالتفاصيل : شركة جديدة تعوض " ستاريو " لحل أزمة النقل بالعاصمة و نواحيها

عبدالاله بوسحابة - اخبارنا المغربية

أفادت مصادر مؤكدة أن مؤسسة التعاون بين الجماعات " العاصمة " قد صادقت على دفتر الشروط والتحملات من أجل اختيار شركة جديدة لتدبير قطاع النقل العمومي بالحافلات خلال المرحلة المقبلة، عوض شركة " ستاريو " التي كثر حولها اللغط و الاحتجاجات المستمرة، على أن تتولى الشركة الجديدة تدبير هذا المرفق مدة 15 سنة ، قابلة للتمديد لـ7 سنوات إضافية.

و من أهم القرارات التي تضمنها دفتر الشروط والتحملات هو الإعتماد على 250 حافلة جديدة مطلع سنة 2018، منها 100 حافلة ستقتنيها مؤسسة العاصمة، و 150 حافلة تقتنيها الشركة الجديدة، إضافة إلى 200 حافلة يتم اختيارها من بين أفضل حافلات " ستاريو " الحالية بعد تأهيلها، ليكون مجموع حافلات الأسطول الجديد هو 450 حافلة في السنة الأولى من العقد، مع الإشارة إلى أن الشركة الجديدة ستقوم باقتناء 100 حافلة جديدة كل سنة لمدة أربع سنوات،حيث سيتم إعلان طلب العروض في الأشهر المقبلة.