المغرب يقترض 500 مليون دولار من السعودية لأداء أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين
أخبارنا المغربية: متابعة
منحت السعودية قرضا جديدا للمغرب ، بقيمة 500 مليون دولار من أجل دعم الميزانية العامة برسم قانون المالية 2017، وتخفيض عجزها إلى نسبة 3 في المائة.
و نشر موقع "le1.ma" نسخة من الاتفاق الموقع بين حكومة العثماني و"الصندوق السعودي للتنمية"، مؤكدا أن القرض الجديد سيخصص لآداء أجور موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين.
و وفق نفس المصدر، فإن الإتفاق تم التوقيع عليه في 17 غشت الماضي بموازاة مع تواجد الملك السعودي سلمان ابن عبد العزيز في المغرب لقضاء عطلته الصيفية.
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