الرئيسية | اقتصاد | المغرب يقترض 500 مليون دولار من السعودية لأداء أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين

المغرب يقترض 500 مليون دولار من السعودية لأداء أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين

بواسطة أخبارنا المغربية 2 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
المغرب يقترض 500 مليون دولار من السعودية لأداء أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين

أخبارنا المغربية: متابعة

منحت السعودية قرضا جديدا للمغرب ، بقيمة 500 مليون دولار من أجل دعم الميزانية العامة برسم قانون المالية 2017، وتخفيض عجزها إلى نسبة 3 في المائة.

و نشر موقع "le1.ma" نسخة من الاتفاق الموقع بين حكومة العثماني و"الصندوق السعودي للتنمية"، مؤكدا أن القرض الجديد سيخصص لآداء أجور موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين.

و وفق نفس المصدر، فإن الإتفاق تم التوقيع عليه في 17 غشت الماضي بموازاة مع تواجد الملك السعودي سلمان ابن عبد العزيز في المغرب لقضاء عطلته الصيفية.

 

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات