المغرب يقترض 500 مليون دولار من السعودية لأداء أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين

أخبارنا المغربية: متابعة

منحت السعودية قرضا جديدا للمغرب ، بقيمة 500 مليون دولار من أجل دعم الميزانية العامة برسم قانون المالية 2017، وتخفيض عجزها إلى نسبة 3 في المائة.

و نشر موقع "le1.ma" نسخة من الاتفاق الموقع بين حكومة العثماني و"الصندوق السعودي للتنمية"، مؤكدا أن القرض الجديد سيخصص لآداء أجور موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين.

و وفق نفس المصدر، فإن الإتفاق تم التوقيع عليه في 17 غشت الماضي بموازاة مع تواجد الملك السعودي سلمان ابن عبد العزيز في المغرب لقضاء عطلته الصيفية.