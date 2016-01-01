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أصحاب المهن الحرة والأجراء الخواص سيكونون على موعد مع خبر سار جدا قريبا

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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أصحاب المهن الحرة والأجراء الخواص سيكونون على موعد مع خبر سار جدا قريبا

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

خبر سار جدا ذلك الذي ينتظر أصحاب المهن الحرة والأجراء البسطاء منتصف شهر أكتوبر القادم وذلك بعدما تم الاتفاق بشكل شبه تام على مشروع القانون الذي ينظم استفادة هذه الفئة من معاشات التقاعد التي ظلوا لعقود طويلة محرومين منها.

فقد أكدت مصادر برلمانية أن مجلس المستشارين قد أنهى مناقشة النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع، حيث سيتم طرح المشروع للمصادقة بمجلس النواب منتصف الشهر القادم ليدخل بعدها حيز التنفيذ.

هذا ومن المنتظر أن يستفيد بموجب القانون الجديد ما مجموعه 10 ملايين مغربي من التغطية الصحية الإجبارية ومعاش التقاعد، حيث سيكون موجها فقط لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزالون نشاطا خاصا

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