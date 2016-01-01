حصري: جمعية البرلمانين تطالب "المالكي" بصرف معاشات شهرية والأخير يعدها

أخبارنا المغربية : فهـــد الباهـــي

علمت أخبارنا المغربية أن وفدا عن جمعية متقاعدي البرلمان (المغربي) التي يترأسها "محمد حنين "البرلماني السابق والمحامي حاليا بهيئة القنيطرة، عقد بحر الأسبوع المنصرم لقاء مع رئيس مجلس النواب "الحبيب المالكي" لأجل حثه على صرف معاشات شهرية للبرلمانيين المحالين على التقاعد.

وأكد ذات المصدر العليم، أن رئيس الجمعية "محمد حنين" طالب " الحبيب المالكي" بصرف معاشات لـ 271 برلماني معظمهم من "ريع" لائحة الشباب حسب تعبير ذات المصدر، وزاد متحدثا أن "حنين" حاول استمالة المالكي والضغط عليه بمبرر أن هؤلاء البرلمانيين يعانون مشاكل اجتماعية...، ومنهم من يعاني تراكم ديون الأبناك عليه، ووضع اللمسات الأخيرة في حواره مع المالكي كون بعض البرلمانيون يعانون أمراض مزمنة ويحتاجون مصاريف علاج مكلفة.

وأوضح المصدر عينه أن الحبيب المالكي، طالب البرلمانين المحالين على التقاعد بعد خدمة خمس سنوات فقط، بالصبر قليلا والانتظار إلى حين مرور الحملة المجتمعية وخاصة حادث الصويرة، ووعدهم بأن يعمل على إيجاد حل يقول مصدرنا العليم.