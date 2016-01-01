الفراغ الحكومي يؤخر أجور الموظفين بهذا القطاع

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سيطر الهلع على 180 موظفا في الإدارات المحلية و15 مكتبا تابعا للمكتب الوطني المغربي للسياحة في الخارج، بسبب تأخر صرف أجورهم، بعد تجميد صلاحيات التوقيع لعبد الرفيع زويتن، المدير العام للمكتب، بقرار من محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وفق ما ذكرته يومية الصباح.

للإشارة فقد أوقف الوزير محمد ساجد المسؤول عن مزاولة مهامه بعد تجاوزه سن التقاعد في الوظيفة العمومية، والتمديد له سنتين.