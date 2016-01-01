ارتفاع عدد مستعملي مطار وجدة - أنجاد بحوالي 15 في المائة خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية

بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار وجدة – أنجاد، خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2017، ما مجموعه 557 ألف و168 مسافرا، مقابل 484 ألف و682 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2016، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 96ر14 في المائة.



وحسب معطيات للمكتب الوطني للمطارات، فإن المسافرين الذين عبروا مطار وجدة - أنجاد خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر 2017، توزعوا على 280 ألف و807 وافدين و276 ألف و361 مغادرا، مقابل 242 ألف و33 وافدا و242 ألف و649 مغادرا خلال الفترة نفسها من سنة 2016 .



وسجل مطار وجدة - أنجاد أكبر عدد من المسافرين خلال شهر غشت (101679مسافرا) متبوعا بيوليوز (87221)، وشتنبر (67504)، وأكتوبر (52653) ، فيما سجل أقل عدد من المسافرين في شهر فبراير (31623).



وفي ما يتعلق بحركة الطائرات، فقد بلغ عدد الرحلات المسجلة بمطار وجدة – أنجاد خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، ما مجموعه 4728 رحلة، مقابل 4208 خلال الفترة ذاتها من سنة 2016 (زائد 36ر12 في المائة).



وكان 522 ألف و743 مسافرا قد عبروا مطار وجدة - أنجاد خلال سنة 2016، مقابل 511 ألف و786 مسافرا سنة 2015، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 14ر2 في المائة.



ويرتبط مطار وجدة بعدد من المطارات الأوروبية، خاصة بفرنسا (باريس ومرسيليا وبوفيه) وبلجيكا (بروكسيل وشارلوا) وألمانيا (دسلدورف) وهولندا (أمستردام ).