قضاة جطو يحطون الرحال بجماعة أورير شمال أكادير وعدد من الموظفين يضعون أيديهم على قلوبهم مخافة العقاب

أخبارنا المغربية - أحمد الهلالي

كشفت مصادر جد مطلعة لموقع "أخبارنا المغربية" عن حلول لجنة خاصة تابعة للمجلس الأعلى للحسابات بمقر الجماعة الترابية لأورير التابعة لعمالة أكادير إداوتنان،وذلك للتحقيق في عدد من الملفات المشبوهة بالجماعة.

وأكدت مصادر "أخبارنا المغربية" أن لجنة "جطو" حطت الرحال بجماعة أورير بعد أن تم رفع تقرير سوداء عن التذبير والتسيير داخل ذواليب الجماعة في وقت سابق،خاصة في ما يتعلق بملفات عديدة من بينها ملف الربط بشبكة الصرف الصحي وشبكة الماء والكهرباء،إضافة إلى الخروقات التي يعرفها قطاع التعمير، وتعثر مجموعة من الأوراش التنموية التي كانت ستعود بالنفع على أهالي المنطقة.

وأوضحت ذات المصادر أن خبر حلول لجنة المجلس الأعلى للحسابات بأورير جعل موظفي ومسيري الشأن الجماعي في حيرة من أمرهم ،ووضعوا أيديهم فوق قلوبهم مخافة أن يطالهم الحساب والعقاب، إن كشف قضاة جطو خروقات معينة بجماعتهم.

هذا وتجدر الإشارة أن جماعة أورير عرفت في وقت سابق عدة خروقات وإختلاسات مالية همت مجموعة من المشاريع ،أدت إلى عزل رئيس الجماعة السابق من قبل وزارة الداخلية منذ مدة ،ومازالت تداعياتها متواصلة خاصة مع إستدعائه قبل أيام قليلة من طرف محكمة جرائم الأموال بمراكش، للمثول أمامها في ملف يشتبه في تورطه فيه، أثناء فترة تواليه لرئاسة الجماعة.