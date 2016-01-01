نقابات تعليمية تدشن مسلسل الاحتجاج تزامنا مع الدخول المدرسي
نورالدين ثلاج- أخبارنا المغربية
قررت النقابات التعليمية الثلاث الأكثر تمثيلية"الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب UGTM والنقابة الوطنية للتعليم العضو بالفيدرالية الديموقراطية للشغل FDT والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي”، خوض وقفات احتجاجية أمام المؤسسات التعليمية بالتزامن مع الدخول المدرسي الذي ينطلق يوم الاثنين 19 شتنبر الجاري.
ودعت النقابات الأكثر تمثيلية عبر بلاغ لها نساء ورجال التعليم للاحتجاج على ما وصفته بـ"الظروف الكارثية للمدرسة العمومية وعلى القرارات الرجعية والتراجعية والتفقيرية (إصلاح التقاعد، التشغيل بالعقدة، القانون التنظيمي للإضراب، مدونة التعاضد…) وعلى تماطل الحكومة في الإعلان عن قراراتها فيما يتعلق بالعديد من الملفات المطروحة".
وأعلنت النقابات الثلاث في بلاغ مشترك لها عقب الاجتماع، عزمها خوض مجموعة من الخطوات الاحتجاجية، بدءا من يوم الأربعاء 21 شتنبر الجاري، حيث من المنتظر أن تنظم الهيئات النقابية المذكورة وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية، وحملة احتجاج وطنية من الأربعاء 21 شتنبر إلى الأربعاء 5 أكتوبر، بحمل شارات “أنا احتج من أجل التعليم العمومي” في أماكن العمل وخارجها، ثم بعد ذلك حمل شارة موحدة أنا أحتج" وبيانا مشتركا بالمناسبة يتلى بالمؤسسات التعليمية في وقفات احتجاجية يوم 5 أكتوبر المقبل، تليها مسيرات احتجاجات جهوية يوم الأحد 16 أكتوبر ابتداء من الساعة الـ11.
وتعتزم النقابات الثلاث أيضا تنظيم اجتماع مشترك لتقييم المرحلة السابقة وتحديد خطة العمل المقبلة (مسيرة احتجاجية وطنية وحدوية بالرباط...).
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