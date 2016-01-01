الحكومة تعلن رسميا عن التخفيف من شروط إنشاء "الكليات الخاصة"

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

قال وزير الاتصال مصطفى الخلفي أن المجلس الحكومي قد صادق خلال اجتماعه أمس الخميس على مشروع مرسوم يقضي بتغيير المرسوم السابق ابذي كان معمولا به والمتعلق بتنظيم رخص الكليات والجامعات الخاصة.

وحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن المرسوم الجديد يهدف أساسا إلى التخفيف من بعض الشروط التي تسمح لمؤسسة التعليم العالي الخاص من الحصول على ترخيص بتسمية "كلية خاصة".

وأضاف أن المشروع يروم، أيضا، تمكين جامعة خاصة من الحصول على الترخيص بتسمية "جامعة خاصة"، بهدف إقرار مزيد من التنافسية بين الفاعلين في مجال التعليم العالي الخاص لكي يضطلع هذا القطاع بالدور المنوط به كشريك، إلى جانب الدولة، للنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، قوامها التميز والقدرة على المنافسة وتشجيع الابتكار للدفع بمسيرة تقدم المملكة وتأهيل الرأسمال البشري.