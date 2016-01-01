الرئيسية | مستجدات التعليم | الحكومة تعلن رسميا عن التخفيف من شروط إنشاء "الكليات الخاصة"

الحكومة تعلن رسميا عن التخفيف من شروط إنشاء "الكليات الخاصة"

بواسطة أخبارنا المغربية دقيقة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الحكومة تعلن رسميا عن التخفيف من شروط إنشاء "الكليات الخاصة"

 

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

قال وزير الاتصال مصطفى الخلفي أن المجلس الحكومي قد صادق خلال اجتماعه أمس الخميس على مشروع مرسوم يقضي بتغيير المرسوم السابق ابذي كان معمولا به والمتعلق بتنظيم رخص الكليات والجامعات الخاصة.

وحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن المرسوم الجديد يهدف أساسا إلى التخفيف من بعض الشروط التي تسمح لمؤسسة التعليم العالي الخاص من الحصول على ترخيص بتسمية "كلية خاصة".

وأضاف أن المشروع يروم، أيضا، تمكين جامعة خاصة من الحصول على الترخيص بتسمية "جامعة خاصة"، بهدف إقرار مزيد من التنافسية بين الفاعلين في مجال التعليم العالي الخاص لكي يضطلع هذا القطاع بالدور المنوط به كشريك، إلى جانب الدولة، للنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، قوامها التميز والقدرة على المنافسة وتشجيع الابتكار للدفع بمسيرة تقدم المملكة وتأهيل الرأسمال البشري.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات