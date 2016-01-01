الطلبة المهندسون بخريبكة يرفضون "بوليتكنيك" الداودي

نورالدين ثلاج من خريبكة :

أعلنت التنسيقية المحلية لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة عن رفضها القاطع لما جاء بها المرسوم الوزاري القاضي بإدماج المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، والمدارس العليا للتكنولوجيا، وكذا كليات العلوم والتقنيات فيما يسمى "البوليتكنيك".

ويرى بيان التنسيقية في المرسوم حيفا في حق الطلبة وإجحافا في حق التجربة الناجحة للمدرسة بخريبكة، وهو ما دفعهم لمراسلة رئيس جامعة الحسن الأول بسطات للتعبير عن رفض الطلبة لمقتضيات المشروع، ومطالبته بسحب المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية منه دون أن يتلقوا ردا .

وأمام هذا التجاهل لمراسلتهم ورفضهم للمشروع، قرر الطلبة التصعيد والاحتجاج مع انطلاق الموسم الدراسي الحالي، معلنين عن برنامج نضالي متواصل هدفه الضغط على الجامعة معها الوزارة للتراجع عن هذا المشروع.

وصرحت مريم الشناني طالبة بـ"ENSA " بخريبكة عن رفض زملائهم لهذا المشروع والذي يرون فيه قرارا جائرا في حق المدرسة والرامي غلى نقص التكلفة المخصصة لكل تلك المدراس والكليات وجمعها في قطب واحد حتى تتحسن صورتها دوليا.

وأضافت ذات المتحدثة في تصريح لـ"أخبارنا المغربية" أن المشروع استثنى كل مدارس المهندسين ماعدا المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التي عمل الطلبة لمدة تزيد عن عشر سنوات لإعطائها صورة جيدة وفرض هويتها على باقي المؤسسات .