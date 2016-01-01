برلماني : لن يصلح حال التعليم إلا بتسجيل أبناء المسؤولين بالمدارس العمومية

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يبدو أن النائب البرلماني عن عمالة طنجة أصيلة، حسن بوهريز، وضع يده على مكامن الخلل في المدرسة العمومية، حيث قدم وصفة طريفة لإصلاحها، و ذلك بإلزام بإلزام مسؤولي البلد بتسجيل أبنائهم في مختلف المؤسسات العمومية.

و رهن بوهريز عبر تدوينة فايسبوكية له، تحسن قطاع التعليم والتربية الوطنية، بقانون يلزم أعضاء الحكومة، أعضاء البرلمان، كبار موظفي الدولة والضباط السامون بتسجيل أبنائهم بالمدرسة العمومية.

و اعتبر البرلماني أن هذا القانون سيشعل نيران الإصلاح، على اعتبار خشية رجال الدولة هؤلاء على فلذات أكبادهم من النقص المهول في الإمكانيات البشرية والمادية.