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برلماني : لن يصلح حال التعليم إلا بتسجيل أبناء المسؤولين بالمدارس العمومية

بواسطة أخبارنا المغربية 14 دقيقة مضت
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برلماني : لن يصلح حال التعليم إلا بتسجيل أبناء المسؤولين بالمدارس العمومية

أخبارنا المغربية 

يبدو أن النائب البرلماني عن عمالة طنجة أصيلة، حسن بوهريز، وضع يده على مكامن الخلل في المدرسة العمومية، حيث قدم وصفة طريفة لإصلاحها، و ذلك بإلزام بإلزام مسؤولي البلد بتسجيل أبنائهم في مختلف المؤسسات العمومية.

و رهن بوهريز عبر تدوينة فايسبوكية له، تحسن قطاع التعليم والتربية الوطنية، بقانون يلزم أعضاء الحكومة، أعضاء البرلمان، كبار موظفي الدولة والضباط السامون بتسجيل أبنائهم بالمدرسة العمومية.

و اعتبر البرلماني أن هذا القانون سيشعل نيران الإصلاح، على اعتبار خشية رجال الدولة هؤلاء على فلذات أكبادهم من النقص المهول في الإمكانيات البشرية والمادية.

 

 

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