"أخبارنا" تنشر معطيات خطيرة عن واقع التعليم المغربي مع انطلاقة الموسم الدراسي الحالي

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

مع انطلاقة الموسم الدراسي الحالي ، لاحت في أفقه اشكالية عويصة سيكون لها لا محالة انعكاسات وخيمة على محصلة أبناء الشعب ، ممن يتابعون دراستهم بالمدارس العمومية ، حيث رفعت شعارات تحذر من خطر الاكتظاظ الذي استفل بقوة بجميع المستويات الدراسية ، خاصة الاقسام الابتدائية ، حيث تحدثت بعض المصادر عن أقسام تجاوز بها عدد التلاميذ معدل الـ 70 تلميذا ، و هو رقم خطير جدا ، إذا ما قورن بعدد الساعات التي تدرس أسبوعيا ، مع احتساب نصيب كل تلميذ على حدا منها ، و بين هذه المعطيات سالفة الذكر وضع رأس المدرس على المقصلة حاملا بذلك أوزار سياسة تعليمية أثبت فشلها الذريع منذ سنوات خلت ، و عجزت عن ايجاد وصفة مثالية من اجل تعليم سليم يفرز النتائج المرجوة .

اشكالية الاكتظاظ مردها بالاساس حسب بعض العارفين بالمجال ، إلى التزايد المستمر في عدد المتمدرسين سنويا ، لاسيما بالنسبة للتعليم الابتدائي ، يوازيه تراجع كبير فيما يخص توظيف رجال التعليم من اجل سد هذا الخصاص الحاصل في عدد المدرسين ، أضف إلى ذلك استفادة ما يزيد عن 13.000 رجل تعليم نهاية الموسم الدراسي المنصرم ، من التقاعد النسبي ، بسبب رفع سن التقاعد إلى 63 سنة ، اضف إلى كل ذلك ، الخصاص الكبير فيما يخص اساتذة بعض المواد المدرسة ، تماما كما حصل الموسم الماضي ، علاوة على عدم موازاة البنية التحتية لعدد المتمدرسين .

استمرار هذا الوضع بهذه الصورة المشوهة سوف لن يزيد التعليم المغربي إلا تراجعا و نكوصا أكثر من ذي قبل ، وهي ربما خطة محبوكة الفصول من اجل خصوصة التعليم العمومي ، تماما كما لوح إلى ذلك بعض الوزاء في حكومة بنكيران .