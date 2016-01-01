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لشكر : بنكيران يدرس أبناءه في مدارس البعثات ويتفرج على مشاكل التعليم العمومي

بواسطة أخبارنا المغربية 21 دقيقة مضت
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لشكر : بنكيران يدرس أبناءه في مدارس البعثات ويتفرج على مشاكل التعليم العمومي

أخبارنا المغربية 

اعتبر ادريس لشكر أن حكومة بنكيران  لم تقدم شيئا، يذكر، من أجل النهوض بقطاع التعليم بالمغرب طيلة فترة ولايتها الممتدة لخمس سنوات.

و خلال سلسلة اللقاء ات التي تعقدها حركة “ضمير” مع مختلف الأحزاب السياسية بالتزامن مع الموعد الانتخابي، أكد زعيم الاتحاد الاشتراكي أن رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران يدرس أبناءه في البعثة، ، بينما بقي متفرجا في المشاكل التي يتخبط فيها التعليم العمومي بالمغرب لمدة خمس سنوات.

و بخصوص برنامجه الانتخابي لاستحقاقات السابع من أكتوبر المقبل حول إصلاح التعليم، أكد لشكر أنه مبني على تشخيص الوضعية في جميع القطاعات وتحديد المسؤولية، موضحا أن هناك مؤشرات تكشف اختلالات كبرى في هذه القطاعات.

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