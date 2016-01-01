احتجاجات بأحد أحياء سلا بعد تفويت مؤسسات عمومية إلى الخواص

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أخبارنا المغربية

نظم المئات من الأسر القاطنة بالمجموعة السكنية الحديقة، بحي العيايدة بسلا، مسيرة احتجاجية نحو مقر عمالة المدينة، تنديدا بتفويت ثلاث مؤسسات تعليمية للخواص.

و قال المحتجون، حسب صحيفة الأخبار، إنه بعد إعلان المؤسسات التعليمية العمومية فتح باب تسجيل التلاميذ للموسم الدراسي 2016ـ 2017، قرروا نقل ملفات تسجيل أبنائهم إلى المدارس المبنية حديثا في المجموعة، لقربها من محلات سكناهم، قبل أن يفاجؤوا بكونها فوتت لمستثمرين خواص.