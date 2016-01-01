العدل و الإحسان تقطر الشمع على حكومة بنكيران بخصوص ظاهرة الاكتظاظ في المدارس العمومية

أخبارنا المغربية

وصفت جماعة العدل و الإحسان الدخول المدرسي لموسم 2016/2017 بالأسوأ في تاريخ المدرسة العمومية، مستشهدة بالأرقام القياسية التي حطمتها ظاهرة تكديس الأطفال في الفصول المتهالكة والأقسام المشتركة.

و وفق يومية المساء، فقد تحدث الذراع التعليمي للعدل والإحسان عن لجوء بعض المديريات الإقليمية لإبرام صفقات مع شركات المناولة لتغطية الخصاص في الأطر التربوية تمهيدا لتمرير مشروع التشغيل بالعقدة، والتخبط في تدبير توزيع الأساتذة المتدربين على مناطق التدريب، واستغلالهم في سد الخصاص في غياب تام للمواكبة والتأطير والتتبع والتحفيز.

كما سجلت الجماعة ما وصفته بالارتباك والتضارب في تدبير مسلك الإدارة التربوية، وما نتج عنه من فراغ إداري مهول، حيث تم اللجوء إلى الترقيع من خلال تكليف مدرسين بتسيير الإدارة أو مطالبة مديرين بتسيير أكثر من مؤسسة، مع تغييب الأبعاد التربوية في مقاربة مشكلتي الاكتظاظ والخصاص.