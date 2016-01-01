الدراسة في المغرب تبدأ بناقص 16 ألف أستاذ
أخبارنا المغربية :
اقرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بحالات الاكتظاظ المزمن في مؤسسات التعليم العمومي بمجموع المديريات الإقليمية التابعة لها.
هذا الواقع نبه إليه عدد كبير من الآباء والأمهات وتلاميذ وفاعلون مدنيون انتظموا، منذ اليوم الأول للدخول المدرسي، في مسيرات ووقفات احتجاجية تطالب بإيجاد حل للمعضلة.
وقالت الوزارة في تصريحات رسمية إن الاكتظاظ أضحى واقعا في المدارس العمومية بسبب النقص الحاد في الموارد البشرية، مؤكدة أن الموسم الدراسي بدأ بناقص 16172 أستاذا استفادوا من التقاعد الكامل أو النسبي، وفق ما أوردته يومية "الصباح" في عدد اليوم الأربعاء.
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