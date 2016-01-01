الرئيسية | مستجدات التعليم | خطير...فيديو يفضح تلاعبات في مليون محفظة ويكشف الغش في جودة المحفظات واللوازم المدرسية

خطير...فيديو يفضح تلاعبات في مليون محفظة ويكشف الغش في جودة المحفظات واللوازم المدرسية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
خطير...فيديو يفضح تلاعبات في مليون محفظة ويكشف الغش في جودة المحفظات واللوازم المدرسية خطير...فيديو يفضح تلاعبات في مليون محفظة ويكشف الغش في جودة المحفظات واللوازم المدرسية

أخبارنا المغربية ـ جمال مايس

يبدو أن لوبيات الفساد تتلاعب في كل شيء، وحتى بمشروع مليون محفظة، فالفيديو الذي بين أيدينا يفضح تلاعبات في صفقات هذا المشروع ، ويكشف رداءة جودة المحفظات ، ويؤكد أن الكلام على أن المحفظة تسلم للتلاميذ كاملة غير صحيح ، ففي بعض المدارس ببني ملال سلمت المديرية الاقليمية  محفظات منقوصة تحتوي على كتاب فقط ودفتر من فئة 24 ورقة ولوحة و4 أقلام حبر وممسحة ، وسلمت للاباء ورقة تتضمن باقي الكتب من أجل اقتنائها ، فين حين أن بعض المدارس لا تزال تنتظر المحفظة إلى حدود يوم أمس الثلاثاء .

والغريب أن المحفظات التي وزعت ببعض المدارس من طرف العمال والولاة ، تحتوي على جميع كتب المقرر السنوي والأقلام الملونة ومحفظة جيدة ، وهذا يفسر شيء واحد أن عملية التوزيع تعرف اختلالات وجب على العمل فتح تحقيق فيها ، والدليل أن بعض النقابات انتقذت عملية التوزيع واصدرت بيانات تعري فيه واقع الدخول المدرسي الذي وصفته بالكارثي والفاشل.

مجموع المشاهدات: 1348 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات