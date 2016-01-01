خطير...فيديو يفضح تلاعبات في مليون محفظة ويكشف الغش في جودة المحفظات واللوازم المدرسية

أخبارنا المغربية ـ جمال مايس

يبدو أن لوبيات الفساد تتلاعب في كل شيء، وحتى بمشروع مليون محفظة، فالفيديو الذي بين أيدينا يفضح تلاعبات في صفقات هذا المشروع ، ويكشف رداءة جودة المحفظات ، ويؤكد أن الكلام على أن المحفظة تسلم للتلاميذ كاملة غير صحيح ، ففي بعض المدارس ببني ملال سلمت المديرية الاقليمية محفظات منقوصة تحتوي على كتاب فقط ودفتر من فئة 24 ورقة ولوحة و4 أقلام حبر وممسحة ، وسلمت للاباء ورقة تتضمن باقي الكتب من أجل اقتنائها ، فين حين أن بعض المدارس لا تزال تنتظر المحفظة إلى حدود يوم أمس الثلاثاء .

والغريب أن المحفظات التي وزعت ببعض المدارس من طرف العمال والولاة ، تحتوي على جميع كتب المقرر السنوي والأقلام الملونة ومحفظة جيدة ، وهذا يفسر شيء واحد أن عملية التوزيع تعرف اختلالات وجب على العمل فتح تحقيق فيها ، والدليل أن بعض النقابات انتقذت عملية التوزيع واصدرت بيانات تعري فيه واقع الدخول المدرسي الذي وصفته بالكارثي والفاشل.