خطير...فيديو يفضح تلاعبات في مليون محفظة ويكشف الغش في جودة المحفظات واللوازم المدرسية
أخبارنا المغربية ـ جمال مايس
يبدو أن لوبيات الفساد تتلاعب في كل شيء، وحتى بمشروع مليون محفظة، فالفيديو الذي بين أيدينا يفضح تلاعبات في صفقات هذا المشروع ، ويكشف رداءة جودة المحفظات ، ويؤكد أن الكلام على أن المحفظة تسلم للتلاميذ كاملة غير صحيح ، ففي بعض المدارس ببني ملال سلمت المديرية الاقليمية محفظات منقوصة تحتوي على كتاب فقط ودفتر من فئة 24 ورقة ولوحة و4 أقلام حبر وممسحة ، وسلمت للاباء ورقة تتضمن باقي الكتب من أجل اقتنائها ، فين حين أن بعض المدارس لا تزال تنتظر المحفظة إلى حدود يوم أمس الثلاثاء .
والغريب أن المحفظات التي وزعت ببعض المدارس من طرف العمال والولاة ، تحتوي على جميع كتب المقرر السنوي والأقلام الملونة ومحفظة جيدة ، وهذا يفسر شيء واحد أن عملية التوزيع تعرف اختلالات وجب على العمل فتح تحقيق فيها ، والدليل أن بعض النقابات انتقذت عملية التوزيع واصدرت بيانات تعري فيه واقع الدخول المدرسي الذي وصفته بالكارثي والفاشل.
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