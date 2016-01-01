الرئيسية | مستجدات التعليم | تطورات جديدة في مسلسل قص أستاذة لشعر تلميذها بتطوان

تطورات جديدة في مسلسل قص أستاذة لشعر تلميذها بتطوان

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
تطورات جديدة في مسلسل قص أستاذة لشعر تلميذها بتطوان

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي 

أفادت مصادر من مدينة تطوان أن ملف قضية الأستاذة التي قامت بقص شعر تلميذها بإحدى ابتدائيات المدينة لم يطوى بعد بسبب عدم توصل أب التلميذة والأستاذة إلى حل نهائي ينهيا به خلافهما.

وأضافت مصادرنا أن الأب الذي يشترط تقديم الأستاذة لاعتذار رسمي كتابي عما فعلته لم ينل مراده بسبب رفض هذه الأخيرة للأمر واكتفائه بالاعتذار شفويا وهو ما لم يتقبله وبالتالي ظل ملوحا بورقة المتابعة القضائية مدعوما بالجمعيات الحقوقية وبتقرير يثبت تدهور الصحة النفسية للطفل كما يدعي.

وأكدت ذات المصادر أن الأستاذة تتخوف من أن يتم استغلال اعتذارها الكتابي إن قدمته في ملف القضية باعتباره بمثابة اعتراف صادر عنها يؤكد تورطها في الفعل الذي جلب لها المشاكل.

مجموع المشاهدات: 3993 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

5.00

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات